Catania, criticità in discarica: ritardi nella raccolta della differenziata

Gema: "Ci scusiamo per i danni arrecati"

CATANIA – Le criticità registrate presso l’impianto Tmb di Lentini, nel Siracusano, potrebbero determinare – se già non è così – ritardi nella raccolta della frazione secca della raccolta di differenziata in zona centro.

L’annuncio di Gema

Ad annunciarlo è la Gema, azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nell’area urbana catanese. “L’anomalia ha generato rallentamenti operativi – si legge in una nota – il team tecnico sta lavorando per risolvere il problema e si prevede il ripristino della regolarità del servizio entro le prossime 24 ore”.

“Scusandoci per i danni arrecati – avvertono da Gema – ricordiamo che per ‘secco residuo’ si intende tutto ciò che non è differenziabile”.

Cultura ambientale

I disagi non fermano però le iniziative in agenda per promuovere le buone pratiche ambientali. Sabato 22, infatti, dalle ore 9, si terrà la Giornata Ecologica organizzata dai Lions Club “Porto Ulisse”, “Gioeni”, “Catania Est”, “Vallis Virdis” insieme con i Leo Club “Catania Gioeni” e “Catania Est” in collaborazione con Gema Spa e i volontari della Base Usa Nas Sigonella.