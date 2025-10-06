Viola ancora il divieto di avvicinamento alla ex moglie, arrestato

È la seconda volta per il 31enne nigeriano

CATANIA – Era stato fermato pochi giorni prima davanti all’abitazione dell’ex moglie, impedendole di rientrare in casa insieme alla figlia di 5 mesi, nonostante il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alle persone offese.

La polizia ha arrestato a Catania per la seconda volta un 31enne nigeriano, dopo la richiesta d’aiuto della donna. Gli agenti hanno raggiunto l’abitazione nel quartiere San Cristoforo dove la donna vive con la figlia.

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo avrebbe iniziato a urlare contro la donna, lasciandole paura, cosi’ come avvenuto già in altre occasioni.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno appurato che il 31enne stava violando la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento a meno di 1 chilometro dall’ex compagna e dalla figlia per essersi reso responsabile, in passato, di condotte di maltrattamento nei loro confronti.

Dopo gli accertamenti del caso, l’uomo è stato arrestato: fermando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il pm di turno, per l’indagato è stata disposta la custodia nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo, all’esito del quale gli è stata applicata la misura del divieto di dimora a Catania.

Atteso il nulla osta dell’autorità giudiziaria è in corso la procedura di espulsione dal territorio nazionale.