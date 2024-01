Catania, domani al via i congressi di Forza Italia a Catania

Saranno eletti i coordinatori

CATANIA – Domani al via dalle ore 10 i congressi di Forza Italia Catania, nell’auditorium di Villa Itria a Viagrande. Aprirà l’assemblea e presiederà i lavori Paolo Barelli, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati. Il dibattito si estenderà per tutta la giornata e sarà aperto ai contributi di sindaci, amministratori, coordinatori locali e militanti e tesserati azzurri dei 58 Comuni etnei e dalle altre province siciliane.

I coordinamenti

I congressi rinnoveranno i coordinamenti per la provincia di Catania e per la Grande città di Catania, composti rispettivamente da 17 e 10 componenti. Verranno eletti il nuovo coordinatore provinciale Fi e il coordinatore per la Grande città di Catania, assieme a diciotto delegati al congresso nazionale di fine febbraio. Previsti alcuni momenti dedicati a Silvio Berlusconi e ai trent’anni di Forza Italia, celebrati ieri nella ricorrenza della “discesa in campo” del fondatore azzurro.

Presente Schifani

Interverranno tra gli altri, il presidente della Regione Renato Schifani, il commissario Fi per Catania e provincia Marco Falcone, il deputato all’Ars Nicola D’Agostino, il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano, il deputato Alessandro Battilocchio, presidente Commissione Sicurezza e periferie Camera, il vicecapogruppo Fi alla Camera e coordinatore regionale Fi per la Calabria Francesco Cannizzaro, Tommaso Calderone, presidente della Commissione bicamerale insularità, Bernardette Grasso, deputata all’Ars e coordinatrice per la provincia di Messina.