Catania, dopo il furto il furgone si incastra in una buca: denunciati

In due sono accusati di furto

CATANIA – Rubano binari alla stazione utilizzando una fiamma ossidrica, ma vengono traditi da una buca in mezzo alla strada. Si incastra lì la ruota del loro furgone durante la fuga e devono proseguire in autobus, costretti ad abbandonare il mezzo sul posto. Poi, quando la convivente di uno di loro va a denunciarne il furto per provare a scagionarli, finisce pure per farsi denunciare per simulazione di reato.

Le accuse

È andata decisamente male a 3 catanesi, denunciati a piede libero. Per due catanesi di 49 e 59 anni l’accusa è furto aggravato. Altri due presunti componenti del gruppo non sono stati ancora individuati. L’indagine è stata svolta dalla Polizia Ferroviaria di Catania.

La dinamica

In quattro, come detto, hanno rubato i binari in disuso, utilizzati in passato per trasportare le merci nei capannoni. Uuna volta scoperti, si sono dati alla fuga ma una ruota del mezzo utilizzato si è incastrato in una buca, costringendoli a fuggire a piedi e a bordo di un autobus del trasporto pubblico.

L’indagine

L’attività d’indagine, tuttora in corso per identificare gli altri due complici, segue il quotidiano controllo svolto dalle donne e dagli uomini della Polfer di Catania. Agenti che, nelle prime due settimane di gennaio, hanno controllato 1064 persone e 15 veicoli, elevando anche 13 contravvenzioni per un valore di oltre 10.000 Euro.