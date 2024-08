Catania, due colpi a segno alle Poste: fermato un 53enne VIDEO

In via Lavaggi e piazza Aldo Moro

CATANIA – La polizia di Catania lo scorso 3 agosto ha fermato un 53enne per rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Un ispettore di polizia fuori dal servizio ha notato in via Etnea un uomo somigliante al responsabile di due rapine in altrettanti uffici postali nel centro cittadino.

Il 53enne, lo scorso 31 luglio, sarebbe andato all’ufficio postale di via Lavaggi con in mano una busta di plastica, da cui fuoriuscivano delle forbici da giardinaggio, avrebbe preso 580 euro in banconote di piccolo taglio, mentre lo scorso 2 agosto avrebbe rubato 660 euro dall’ufficio postale di piazza Aldo Moro.

L’ispettore, dopo aver notato la coincidenza con la descrizione dell’uomo, è stato raggiunto da altri agenti che hanno bloccato il 53enne, che ha tentato di nascondersi dentro un negozio per cercare di scappare. L’uomo, con precedenti, è stato trovato con 630 euro in banconote di piccolo taglio nella tasca dei pantaloni, corrispondenti con quelle indicate durante la denuncia dal direttore dell’ufficio postale di via Lavaggi.

La perquisizione è stata estesa all’auto del 53enne, che è risultata rubata lo scorso 31 luglio in provincia di Siracusa e dalla quale i poliziotti hanno trovato sul sedile posteriore gli abiti indossati e le forbici da giardinaggio utilizzate nella prima rapina. Il 53enne, senza fissa dimora, è stato portato nel carcere di Piazza Lanza.