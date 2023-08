Catania, due pusher arrestati dai militari in via Capo Passero

Entrambi catanesi: di 24 e 19 anni

1' DI LETTURA

CATANIA – I Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Fontanarossa hanno arrestato due giovani catanesi di 24 e 19 anni, con precedenti, per concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno accertato che i due pusher si erano organizzati in modo che uno dei due approcciasse gli acquirenti che, in auto, si avvicinavano alla loro abitazione, mentre l’altro entrava in casa per l’approvvigionamento delle sostanze richieste dai clienti. In particolare, nel giro di un’ora, i carabinieri hanno monitorato la vendita di stupefacente a 13 avventori, tutti fermati e segnalati alle competenti autorità amministrative, e, quindi, sono intervenuti.

Il tentativo di fuga

Il 19enne ha tentato la fuga a bordo di uno scooter Honda SH, ma è stato seguito e fermato: all’interno del vano sottosella del motociclo, i carabinieri hanno rinvenuto 460 euro in contanti. Il secondo spacciatore, invece, ha tentato di rifugiarsi all’interno dell’abitazione e, prima di entrare, ha lanciato in strada una busta in cellophane con all’interno varie dosi di marijuana.

Quando i militari hanno avuto accesso all’appartamento, hanno trovato, nello scarico fognario della casa, una busta contenente 4 bilancini di precisione funzionanti. I due sono stati, quindi, arrestati e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posti agli arresti domiciliari.