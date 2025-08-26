Catania, due sparatorie nella notte: indaga la polizia

Si cerca di capire se ci siano dei collegamenti con altri episodi simili

CATANIA – Due sparatorie sono avvenute la notte scorsa a Catania: cinque colpi di pistola sono stati esplosi contro l’abitazione del rione San Cristoforo e una ventina contro un negozio di estetica di via Garibaldi.

Sui due posti è intervenuta la polizia scientifica. Sui due episodi indaga la squadra mobile della questura anche per verificare se ci sono collegamenti tra loro e con altre sparatorie del genere avvenute a Catania.

Marano (M5s): “Città allo sbando, Viminale intervenga”

“Catania è una città allo sbando, ormai in balia dell’illegalità. Non possiamo restare con le mani in mano mentre la criminalità prende il sopravvento condizionando la nostra quotidianità e il nostro lavoro, penalizzando il turismo e alimentando la paura e il senso di impotenza della gente perbene che vorrebbe solo poter camminare per strada senza rischiare la vita”. Lo afferma Jose Marano, deputata regionale del Movimento 5 stelle e componente della commissione Antimafia all’Ars.

“Venti colpi di arma da fuoco esplosi contro un’attività commerciale la scorsa notte. Altri cinque colpi esplosi poco prima – dice l’esponente del M5s – è successo a San Cristoforo ma succede ogni santo giorno in tantissimi altri quartieri di Catania. Ed è successo anche a Misterbianco alcuni giorni fa e in altri comuni della provincia di assistere ad episodi di inaudita violenza. Non passa giorno che non si registrino furti, rapine, scippi ma anche minacce e intimidazioni a danno di cittadini, esercenti e turisti. La misura è colma. Ecco perché – annuncia – ho presentato un’interrogazione parlamentare urgente per chiedere che il governo regionale si attivi affinché il ministero dell’Interno disponga interventi immediati a tutela della sicurezza”.

“Il governo regionale, anziché litigare sui nomi dei candidati alle Regionali 2027– conclude Marano – pensi piuttosto a svegliare la politica romana e a chiedere interventi urgenti per fermare questa pericolosa deriva di violenza e illegalità e riportare così la nostra città alla normalità”.