Catania, ecco con quali fondi saranno abbattute le barriere architettoniche

La proposta di Erio Buceti (FdI) passa all'unanimità

CATANIA – Destinare una quota delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche per le opere, edifici ed impianti pubblici esistenti. Lo ha deciso all’unanimità il consiglio comunale su proposta del consigliare di FdI Erio Buceti. “Ringrazio i Colleghi Consiglieri – ha dichiarato –che hanno votato la mia mozione avente ad oggetto l’immediata predisposizione di un piano aggiornato di eliminazione delle barriere architettoniche e a destinare, previa istituzione di un apposito capitolo di bilancio, una quota non inferiore al 10% delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e/o dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche per le opere, edifici ed impianti esistenti”.