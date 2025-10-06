Città metropolitana, introdotta nello statuto l’elezione diretta del sindaco

L'emendamento presentato dai primi cittadini di FI e votato a larga maggioranza

CATANIA – Nel nuovo Statuto della Città metropolitana di Catania è stato introdotto, primo caso in Italia, una modifica al testo che si vuole ripristinare l’elezione diretta del Sindaco metropolitano.

Lo Statuto

Questo il risultato, rende noto Forza Italia, dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei sindaci della Città metropolitana Etnea di un emendamento, presentato dai sindaci etnei di Fi e redatto dal capogruppo in consiglio provinciale Ninni Anzalone.

L’emendamento

L’emendamento, presentato dai sindaci Marco Corsaro (Misterbianco), Roberto Barbagallo (Acireale), Concetto Stagnitti (Castiglione di Sicilia), Angelo Torrisi (Fiumefreddo di Sicilia), Angelo Pulvirenti (Nicolosi), Pino Firrarello (Bronte), Salvatore Faro (Viagrande), è stato approvato con 26 voti favorevoli, da parte dei sindaci di centrodestra, e 4 astenuti e prevede di dare applicazione alle sentenze della Corte Costituzionale che dichiarano incostituzionale la sovrapposizione fra sindaco del comune capoluogo e sindaco metropolitano.

L’articolo approvato prevede che “il Sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, salvo procedere all’elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano, con il sistema elettorale che sarà determinato con legge regionale”.

“Catania apripista”

“Con l’ok all’emendamento di Forza Italia – spiega Anzalone – Catania diventa apripista in Italia per archiviare finalmente la governance di secondo livello per le ex Province. Questa è la battaglia di Forza Italia e del centrodestra per porre rimedio ai danni della Legge Delrio e delle riforme di Crocetta. Ora la palla passa all’Assemblea regionale siciliana che può subito dare seguito al nostro nuovo Statuto legiferando in tal senso e stabilire il sistema elettorale. Un ringraziamento alle forze politiche del centrodestra che hanno sostenuto tutte l’iniziativa”.

Falcone: “Siamo da sempre per l’elezione diretta”

“Rivolgo un apprezzamento al lavoro della squadra di Forza Italia nella Città metropolitana di Catania – aggiunge l’eurodeputato Marco Falcone, segretario provinciale FI – per l’impegno a superare un sistema che non funziona e che ha indebolito rappresentatività democratica e capacità operativa delle ex Provincia. Siamo da sempre per l’elezione diretta di sindaco metropolitano e dei consiglieri provinciali, lavoriamo con i nostri rappresentanti nelle istituzioni per raggiungere l’obiettivo e ridare parola alla gente”.