Continua l’emergenza incendi: roghi in tutta la provincia

Il report della domenica

1' DI LETTURA

CATANIA – Giornata intensa per i vigili del fuoco di Catania. Alle 18 di oggi i pompieri etnei hanno effettuato 27 interventi in tutto il territorio della provincia di Catania, di cui nove riguardanti incendi di sterpaglie e vegetazione. Sei sono ancora gli interventi in corso di cui cinque riguardanti incendio sterpaglie e vegetazione, di cui due in zona Caltagirone, uno sulla SS 417 Catania, una a Catania sulla tangenziale uscita San Giorgio e una a Zafferana Etnea. Per l’incendio di sterpaglie in contrada Maddalena a Caltagirone stanno operando le squadre di Caltagirone e Vizzini oltre alla forestale con squadra di terra.