Catania, “esplora la foresta d’alta quota più a sud d’Europa”

“Esplora con noi la foresta d’alta quota più a sud d’Europa“: questo lo slogan dello storico evento organizzato dalla ASD Etna free bike che ormai da decenni organizza sul versante di Etna sud escursioni in Mountainbike alle quali quest’anno si affiancherà il anche il trekking.

Siamo in territorio di Ragalna precisamente al rifugio Ariel adiacente all’ingresso fiiciusa milia della pista Altomontana, da qui partiranno bikers e gli escursionisti dell’associazione Nordic walking Etna per un percorso di circa 25km che si districa tra un fitto bosco, spianate radure laviche e panorami mozzafiato sul vulcano più alto d’Europa.

La manifestazione fa parte del circuito escursionistico siciliano MBH (Mountainbike Hikes) che consorzia diverse associazioni di ciclismo siciliane ed è patrocinata dai comuni di Ragalna e Belpasso è supportata inoltre da diversi sponsor di livello nazionale e locale che offriranno premi e gadget.

Il Percorso in mtb è di difficoltà media (no principianti) l’escursione a piedi è di livello facile circa 10km con dimostrazioni di nordic walking. Partenza prevista per le ore 9:00 dal rifugio Ariel contrada Serra la nave.

Queste le parole del presidente di Etnafreebike Rosario Maccarrone: “Da biker con oltre 25anni di esperienza posso affermare che questo percorso coniuga un mix perfetto per la Mountainbike, discese adrenaliniche, salite impegnative e panorami da sogno. Una prelibatezza per i palati anche dei bikers più esigenti, ed un vero spettacolo per chi si avvicina a questo sport. Con questo evento vogliamo con le attività outdoor in bici e trekking, *promuovere* la cultura ambientalista con la quale si impara a godere conoscere e rispettare i meravigliosi territori che il nostro vulcano ci offre”.