Catania, evade dai domiciliari, si ubriaca e danneggia un negozio: arrestato

Il 26enne si è scagliato contro i Carabinieri

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato a Catania uno straniero di 26 anni che è evaso dagli arresti domiciliari e che insieme ad un amico 30enne ha infastidito i clienti di un esercizio commerciale di via Orto dei Limoni.

I due in preda ai fumi dell’alcol hanno anche causato danni nel negozio. Il 26enne deve rispondere di evasione, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti chiamati dal titolare dell’esercizio commerciale. I due erano andati via a bordo di un’utilitaria intercettata dai militari dell’Arma in Piazza Roma.

I militari hanno identificato l’amico, un 30enne catanese. Il 26enne, trovato senza documento d’identità, si è scagliato contro i militari, che per bloccarlo hanno dovuto usare lo spray al peperoncino, L”autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo altresì che fosse ricondotto ai domiciliari.