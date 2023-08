Catania, evasione fiscale per oltre 12 milioni: denunciato alla Procura

L'inchiesta è stata condotta dal Comando provinciale della Guardia di Finanza

CATANIA – Omessa dichiarazione per oltre 12 milioni di euro. Ed ancora, evasione alle imposte dirette per 4 milioni e 500 mila euro, all’Iva per 1 e 500 mila euro euro e all’IRAP per 650 mila euro.

Con queste accuse, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno concluso sul territorio paternese una verifica fiscale nei confronti di una ditta individuale che risultava essere sconosciuta al fisco.

Il settore dei call center

L’attività ispettiva si riferisce al periodo 2017-2023. L’indagine ha riguardato un’impresa operante nel settore dei “call center”. L’impresa era dedita alla promozione e stipula di contratti energetici e telefonici per conto di aziende operanti sul territorio nazionale, risultata essere evasore totale.

I controlli

Le verifiche delle Fiamme Gialle hanno riguardato 18 rapporti presso istituti bancari nazionali; 2 conti correnti non nazionali, ottenuti grazie alla collaborazione con organi collaterali esteri.

I rapporti bancari, le sedi sono state individuate in Lituania e Germania, hanno registrato oltre 22 mila operazioni bancarie. Nessuna di queste ha trovato conferma nella documentazione relativa.

Il provvedimento

Alla Procura della Repubblica di Catania è stato denunciato il responsabile della ditta individuale. Per lui, l’accusa è di “infedele presentazione della dichiarazione annuale e per l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuale”.

Criptovalute e sequestro

Gli investigatori sarebbero risaliti all’acquisto in Lituania di criptovalute per l’ammontare di circa 1 milione di euro, per le quali il titolare della ditta avrebbe utilizzato parte dei proventi derivanti dall’evasione delle imposte.

Le Fiamme Gialle hanno richiesto il sequestro per l’equivalente di oltre 7 milioni di euro e l’adozione di misure cautelari fiscali agli uffici finanziari competenti.