Catania, ferito a colpi di pistola in via Capo Passero

Le indagini degli investigatori della Squadra mobile

CATANIA – Le indagini sono affidate agli investigatori della Squadra mobile della Questura di Catania. Sono chiamati a far luce sul ferimento a colpi d’arma da fuoco di un 23enne che a bordo del suo scooter procedeva lungo via Capo Passero. Il fatto è accaduto la notte scorsa nel cuore del quartiere di San Giovanni Galermo.

La vittima del ferimento si trova attualmente ricoverato in ospedale, al Garibaldi, sotto stretta osservazione medica.

La ricostruzione dei fatti

Il giovane è stato trovato da alcuni passanti, in via Fava, a terra, dopo essere caduto alla guida del suo scooter, rimanendo per tempo sull’asfalto privo di sensi e in una pozza di sangue fino a quando non è intervenuto personale del 118 e delle Volanti. La sparatoria sarebbe avvenuta al culmine di una lite per futili motivi. Contro il 23enne sarebbero stati esplosi più colpi e uno solo lo ha centrato mentre tentava la fuga a bordo del suo scooter.