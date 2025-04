Catania, forze dell’ordine a presidio delle zone rosse e della movida

Multe e contrasto serrato al fenomeno dei posteggiatori abusivi

CATANIA – Come ogni fine settimana anche lo scorso è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto dal Questore di Catania. L’obiettivo è garantire il sereno svolgimento della movida nel centro storico e, in particolare, nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti, nei pressi di locali ed attività di ritrovo.

La Questura ha dispiegato un articolato dispositivo in zona centro, coordinato da un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato. Che si è avvalso di pattuglie della Polizia di Stato, del X Reparto Mobile, equipaggi della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito Italiano impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, oltre che del supporto operativo della Polizia Scientifica.

La prevenzione della microcriminalità

L’obiettivo del controllo interforze, coordinato dalla Polizia di Stato, è quello di prevenire tutti quei comportamenti illeciti che possono turbare l’ordine e la sicurezza pubblica. Le forze dell’ordine hanno vigilato sul sereno svolgimento della movida serale e notturna, nonché sulle iniziative organizzate nel centro storico, particolarmente frequentato da giovani.

Con queste finalità, sono stati realizzati presidi e posti controllo in piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, via Teatro Massimo, via San Gaetano alla Grotta. E ancora, in via S. Filomena, via Gemmellaro, piazza Università, piazza Stesicoro, piazza Manganelli e via Etnea.

Complessivamente, nel corso della sera e della notte, sono state identificate dalle pattuglie poste a disposizione della sala operativa della Questura 200 persone. 41 hanno con precedenti penali, e sono stati controllati 92 veicoli, tra auto e moto.

Le pattuglie a piedi

Le pattuglie appiedate hanno presidiato le aree pedonali del centro al fine di evitare l’accesso di mezzi a due ruote, garantendo la sicurezza dei pedoni e dei clienti delle attività commerciali. Inoltre hanno effettuato diversi controlli di gruppetti di giovani anche con la finalità di prevenire e contrastare il fenomeno dell’uso di droghe e dell’abuso di sostanze alcoliche.

Per quanto riguarda la verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, sono stati predisposti mirati posti di controllo e sono stati elevati 16 verbali, procedendo a due fermi amministrativi, due sequestri e una confisca. Nello specifico, sono stati redatti 5 verbali per mancanza della copertura assicurativa. 1 verbale per guida senza casco protettivo, 3 verbali per guida senza patente poiché mai conseguita. 2 verbali per mancanza della revisione, 3 verbali per mancanza dei documenti di circolazione, 1 verbale per divieto di sosta, con rimozione del mezzo, 1 verbale per guida di veicolo già sottoposto a sequestro.

La lotta ai posteggiatori abusivi

Nel corso del controllo di un’autovettura fermata da una volante a Piazza Palestro il conducente, un 20enne catanese pregiudicato, è stato trovato in possesso di 3 bustine di marijuana. Le teneva nella tasca del giubbotto; per tale ragione il giovane è stato segnalato in via amministrativa alla prefettura e gli è stata ritirata la patente di guida ai fini della sospensione.

Particolare attenzione è stata rivolta, come sempre, al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Ne sono stati sanzionati 4, fermati in varie zone del centro. Nei confronti di tutti loro è scattata la sanzione amministrativa con il sequestro delle somme illecitamente guadagnate. E si è proceduto anche alla notifica dell’ordine di allontanamento e divieto di stazionamento, previsto dall’ordinanza prefettizia sulle cd. zone rosse.

Nello specifico, in via Dusmet è stato individuato un 34enne catanese, già noto agli operatori perché recidivo, il quale è stato sanzionato amministrativamente con sequestro della somma di denaro illecitamente guadagnata.

Dai controlli in banca dati si è appurata a carico dell’uomo l’esistenza di ben due ordini di allontanamento e divieto di stazionamento proprio nel luogo in cui è stato controllato. In base all’ordinanza prefettizia sulle cd. zone rosse, nonché del provvedimento di Dacur con il quale gli è stato imposto di non stazione e di non frequentare quella zona ove è solito svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo. E’ stato anche denunciato.

I controlli dei carabinieri

Analoghi controlli sono stati svolti dall’Arma dei Carabinieri, che ha impiegato equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. E’ stato messo in campo un dispositivo composto da pattuglie dinamiche, militari a piedi e Carabinieri con etilometro e drug-test, impegnati in posti di controllo lungo le vie a maggiore affluenza.

Tali controlli sono stati effettuati nell’area del centro storico e, in particolare, in Piazza Federico di Svevia, Piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe, dove i militari dell’Arma sono stati impegnati in un’azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa. Contrasto allo smercio e la diffusione di droga tra i giovani e i reati predatori, nonché alla guida in stato di alterazione e a quelle condotte irrispettose del decoro urbano, come la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione.

Una denuncia a piede libero

In totale sono state identificate 119 persone, tra le quali una è stata denunciata in stato di libertà, e controllati 72 veicoli, di cui 6 sono stati sottoposti a sequestro/fermo amministrativo.

Per quanto riguarda la verifica del rispetto delle regole del Codice della Strada sono state effettuate 26 contestazioni, per un importo complessivo di circa € 28.000,00 e la decurtazione di 40 punti patente.

L’azione di contrasto, in particolare, oltre ai divieti di sosta e sosta sulle strisce pedonali, ha prevalentemente colpito quei comportamenti irresponsabili di guida, che maggiormente possono mettere a repentaglio l’incolumità degli utenti della strada, come la guida col cellulare e senza casco.

Contrasto a chi passa con semaforo rosso, o il mancato uso delle cinture e dei sistemi di ritenzione per bambini; tra le varie sanzioni, anche 1 per guida di un veicolo già sottoposto a sequestro, 2 per guida senza la cintura di sicurezza, 3 per mancata revisione periodica, 5 per mancata copertura assicurativa, con sequestro dei mezzi.

I controlli alla viabilità

Inoltre, nella maglia dei controlli sono finiti 3 catanesi che sono stati sanzionati amministrativamente per “guida senza patente poiché mai conseguita”, ed a 4 giovani, residenti del Capoluogo etneo, sono state sospese le patenti perché conducevano le loro autovetture mentre stavano utilizzando il cellulare.

Riguardo ai servizi di prevenzione del fenomeno della guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti, sono stati organizzati una serie di posti di controllo nel centro storico da parte di diverse pattuglie del Nucleo Radiomobile. All’esito delle verifiche con l’etilometro, che hanno interessato 18 conducenti, di cui 3 nella fascia d’età tra i 18 ed i 22 anni, 6 in quella tra i 23 e 27 anni, 5 in quella tra i 28 ed i 32 anni e 4 over 32, un 24enne residente nell’hinterland catanese è stato deferito poiché trovato al volante in stato di ebbrezza. Infatti, sottoposto al controllo con etilometro, lo stesso è risultato positivo con un valore di alcool nel sangue pari a 2 mg/l. Ulteriori 2 automobilisti sono stati invece sottoposti ai controlli antidroga con i “drug-test” in dotazione, senza far emergere criticità.

L’esito dei controlli

Tali attività, nel complesso, hanno quindi garantito, attraverso la capillare presenza delle pattuglie dell’Arma, il sereno svolgimento della movida notturna da parte dei turisti e cittadini, tra cui molti giovani e minorenni, che in numerosi affollano il centro storico di Catania, impedendo tra l’altro, il parcheggio indiscriminato dei veicoli, soprattutto scooter o minicar, o la guida pericolosa di motocicli e auto.

In merito all’attività antidroga sono stati effettuati nelle aree adiacenti a Largo Rosolino Pilo controlli da parte delle pattuglie a piedi, finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti ad offendere, nei confronti di 2 giovani catanesi, non venendo rilevate violazioni.

In generale, grazie all’attività preventiva dinamica e ai presidi fissi posti in essere, volti a impedire la commissioni di qualsivoglia forma di illegalità diffusa, non sono stati registrati disordini nello svolgimento della movida notturna.