Intitolato circolo FdI a Stella Rao: “La fiamma resta accesa”

La cerimonia è avvenuta ieri, all'Hotel Nettuno di Catania. Commosso il ricordo di Enzo Trantino e Salvo Pogliese.

CATANIA – Emozioni e tanta nostalgia sono state protagoniste, ieri sera, all’Hotel Nettuno di Catania in occasione dell’intitolazione del Circolo territoriale di Fratelli d’Italia a Stella Rao, indimenticata esponente della destra catanese. Nonostante le pessime condizioni meteorologiche in tanti hanno voluto essere presenti per omaggiare una donna che si è fatta apprezzare per competenza, onestà e passione politica.

“Abbiamo scelto di intitolare il Circolo territoriale di Catania a Stella Rao per dare continuità ideale a quella che era la storia del Movimento Sociale Italiano, di Alleanza Nazionale e adesso di Fratelli d’Italia – spiega Gaspare Pagano, presidente del Circolo – E abbiamo scelto Stella Rao perché rappresenta una donna forte e combattiva, come ben pochi sono stati nel nostro territorio catanese. Siamo contenti che, nonostante le cattive condizioni meteo, in molti abbiano voluto raccogliere il nostro invito. Vuol dire che ancora l’idea è forte, la fiamma resta accesa e noi continueremo a farla ardere”.

Autenticità e solarità sono gli aggettivi usati da Enzo Trantino per ricordare la storia umana di Stella Rao. È il leader storico della destra sociale catanese a tracciare, attraverso numerosi aneddoti ed episodi della lunga militanza politica, il profilo della donna che, con passione, era riuscita a farsi apprezzare da tutti, militanti e non. “Stella Rao era così, autentica e solare – spiega Enzo Trantino – Non è una mia definizione ma solo la fotografia a colori di Stella Rao. Ho suggerito di aggiungere un sottotitolo al Circolo Stella Rao, ovvero l’articolo 54 della Costituzione, che ci ricorda di svolgere la funzione con onore e disciplina”. Un invito accolto favorevolmente dal presidente del Circolo, Gaspare Pagano.

Nostalgico e affettuoso è anche il ricordo di Stella Rao offerto alla platea dal coordinatore regionale di FdI, Salvo Pogliese. Una donna che, anche per le nuove generazioni, rappresenta un esempio. “L’intitolazione del Circolo territoriale di Catania a Stella Rao è un atto sentito perché Stella Rao rappresenta una parte integrante della destra catanese e siciliana – dichiara Alberto Cardillo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia – Una donna che, con la sua storia e con le sue azioni, con la sua portata morale e culturale, è stata un vanto per la destra catanese”.

“È stata segretario provinciale di Allenza Nazionale, consigliere comunale a Catania ed è rimasta indimenticata nei cuori di tutti i militanti della destra. Per questo motivo ho accolto con grande piacere l’intitolazione del Circolo territoriale di Catania, coordinato dall’ottimo Gaspare Pagano, a Stella Rao perché gli esempi sono importanti nella vita così come in politica. E sicuramente l’esempio di Stella Rao, la sua passione genuina, il suo studio continuo, la sua voglia di fare politica in maniera onesta e concreta, rappresenteranno un buon viatico, non solo guardando alla storia della destra ma anche – conclude Cardillo – guardando al futuro immediato e prossimo della nostra comunità a Catania e in Sicilia”.