Per questo interi nuclei familiari sarebbero rimasti senza acqua

CATANIA – Una serie di furti, rapidi e mirati, sta colpendo nelle ultime settimane la rete idrica cittadina. Nelle ore notturne, in diverse zone di Catania, ignoti stanno sradicando i contatori in ottone installati presso le utenze servite da SIDRA Spa. Per questo interi nuclei familiari sarebbero rimasti senza acqua. E questo avrebbe causato gravi ripercussioni sul servizio.

Il fenomeno, in costante aumento, riguarda i gruppi di misura del Servizio Idrico Integrato. Produce un doppio danno. Da un lato gli utenti si ritrovano improvvisamente senza fornitura idrica. Dall’altro l’azienda è costretta a intervenire con urgenza per sostituire i contatori trafugati. Occorre sostenere costi significativi e mobilitando personale e mezzi per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.

Le perdite d’acqua

Oltre all’interruzione del servizio, la rimozione dei contatori provoca anche ingenti perdite d’acqua dagli impianti danneggiati, con rischi di allagamenti e sbilanciamenti di portata sulla rete. Una situazione che può influire sulla qualità dell’erogazione idrica all’intera collettività.

L’azienda invita gli utenti vittime dei furti a presentare tempestivamente in sede la denuncia alle Autorità competenti, documento necessario per avviare le procedure di ripristino del contatore e della fornitura. «Nonostante le forti criticità – sottolinea il presidente Sidra Mario Di Mulo – confermiamo il nostro impegno a garantire continuità ed efficienza del servizio idrico, ringraziando i cittadini e le istituzioni per la collaborazione».