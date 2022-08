Catania, furto aggravato: 3 arresti della polizia

Al Viale Kennedy

La Polizia di Stato ha arrestato 3 persone per furto aggravato in concorso. Nella mattina di ieri, giungeva presso la sala operativa della Questura una segnalazione di furto in atto presso un esercizio commerciale del Viale Kennedy. La segnalazione proveniva da un teleallarme installato nell’attività commerciale, collegato a sua volta alla sala operativa dell’istituto di sicurezza che lo aveva in carico. Da quella sala operativa l’operatore, tramite la visione delle immagini, riusciva a guidare in diretta i poliziotti proprio sul punto in cui si vedeva un uomo che aveva appena forzato una finestra del locale e il suo complice ad attenderlo in macchina. Sul posto giungevano più equipaggi che riuscivano ad individuare le persone sospette a bordo dell’auto nell’atto di allontanarsi una volta vistesi scoperti, due uomini e una donna. Tutti venivano sottoposti a controllo, all’esito del quale emergeva come tutti fossero pregiudicati. I malviventi, poco prima di essere sottoposti a controllo, si erano disfatti di alcuni arnesi atti allo scasso che venivano tutti recuperati e sequestrati. Dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza è stato possibile contestare ai tre soggetti il reato di tentato furto aggravato in concorso e, per tale ragione, si procedeva al loro arresto, dandone notizia al pm di turno, ed al loro accompagnamento in Questura per tutti i conseguenziali adempimenti.