Catania, furto di catalizzatori in piazza Stesicoro: due arresti

I due uomini sono stati segnalati da un cittadino

CATANIA – Ancora furti di catalizzatori a Catania: nella serata, i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un 39enne palagonese ed un 38enne catanese responsabili di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

La segnalazione

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei furti ed in generale dei reati contro il patrimonio, una pattuglia ha ricevuto segnalazione su due uomini che in piazza Stesicoro armeggiavano vicino ad una Fiat Punto di colore grigio in sosta, dalla quale avevano asportato il catalizzatore, per poi allontanarsi.

I dettagli forniti da un cittadino che aveva chiamato poco prima il 112 hanno consentito alle pattuglie in circuito di attivarsi immediatamente. In particolare il segnalante, durante la sua descrizione dei fatti, ha rimarcato che i due delinquenti si erano allontanati alla guida di una Smart di colore nero, sottolineando dettagli importanti sull’abbigliamento: uno dei due indossava una maglietta di colore verde con strisce orizzontali di colore bianco, mentre l’altro vestiva una t-shirt bianca e pantaloncini corti di jeans.

La ricerca

Le pattuglie sul territorio, coordinate dalla Centrale Operativa, hanno quindi subito avviato un rastrellamento dell’area circostante al luogo del furto, riuscendo, nel giro di pochi minuti, a localizzare la vettura indicata, con a bordo i due soggetti, totalmente corrispondenti alla descrizione fornita dal passante.

Una volta fermati da un equipaggio del Nucleo Investigativo di Catania, i due hanno immediatamente mostrato un forte stato di agitazione e nervosismo, aumentato durante la perquisizione, che ha consentito di rinvenire nella parte posteriore dell’abitacolo una marmitta ancora calda, con relativo catalizzatore, che loro stessi hanno ammesso di aver rubato da una macchina in sosta in Piazza Stesicoro.

Sotto il sedile lato passeggero sono state inoltre recuperate tre chiavi a stella da meccanico, verosimilmente utilizzate per smontare la marmitta.

Il proprietario

Intanto una gazzella dell’Arma si è attivata per individuare il proprietario della Fiat Punto su cui era stato perpetrato il furto, il quale una volta sopraggiunto, ha riferito ai militari di aver parcheggiato la sua macchina in quel posto circa un’ora prima e di essersi allontanato per andare a mangiare un panino in un vicino fast food.

Quest’ultimo ha manifestato ai Carabinieri tutta la sua gratitudine per il rinvenimento del catalizzatore, tenendo ad evidenziare che senza il loro pronto intervento, una serata di spensieratezza si sarebbe trasformata in una serata triste.

I due ladri intanto sono stati quindi arrestati dai Carabinieri.