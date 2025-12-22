Catania, furti di prodotti alimentari e rivendita sui social: tre arresti

La segnalazione è partita da vigilanti della polizia privata

CATANIA – La Polizia ha tratto in arresto tre uomini, due catanesi di 33 e 41 anni e un autotrasportatore di 49 anni residente a Misterbianco, sorpresi a scaricare merce rubata all’interno di un box nella zona industriale.

L’intervento, scattato grazie alla segnalazione del personale di vigilanza “The Guardian”, ha permesso di accertare come l’autotrasportatore, invece di completare le consegne previste, sosta per scaricare parte delle derrate alimentari in un magazzino solitamente destinato al commercio di abbigliamento.

Secondo la ricostruzione degli agenti delle Volanti, la merce — che comprendeva pasta, riso, conserve e prodotti per la pulizia — veniva successivamente messa in vendita a prezzi dimezzati attraverso un noto social network. In cambio della sottrazione del carico, il conducente riceveva compensi in denaro prima di riprendere regolarmente il tragitto verso la destinazione finale.

I primi due soggetti sono indagati per ricettazione in concorso, mentre l’autotrasportatore deve rispondere dell’ipotesi di furto. La merce recuperata è stata restituita al legittimo proprietario dopo la denuncia.

Il giudice, in sede di convalida degli arresti, ha disposto per i tre l’obbligo di dimora con il divieto di uscire di casa durante le ore notturne.