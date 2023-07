Spari in città, gambizzato pregiudicato: indagini in corso

La vittima è un 47enne che si è presentato autonomamente, a bordo del suo ciclomotore, all'ospedale Garibaldi centro.

1' DI LETTURA

CATANIA – Un uomo di 47 anni, pregiudicato, è stato gambizzato nella prima serata di ieri a Catania. Il cittadino catanese, residente al Villaggio Sant’Agata, si trovava a bordo del suo scooter quando è stato raggiunto agli arti inferiori da colpi d’arma da fuoco.

Da solo, e sempre in sella al suo ciclomotore, il 47enne si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro di Catania, dove il personale sanitario gli ha prestato le cure necessarie. Pare che fosse ferito a una sola gamba. Nel presidio sanitario etneo, intorno alle 21, sono poi intervenuti gli agenti della squadra mobile della questura del capoluogo etneo, che hanno avviato le indagini.

Dove siano stati esplosi gli spari non è ancora chiaro. Secondo quanto appreso da questa testata, alla richiesta di informazioni degli agenti l’uomo non sarebbe stato in grado di fornire informazioni più dettagliate.