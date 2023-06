L'avviso della Protezione civile.

CATANIA. Avviso di Protezione civile per il rischio incendi e ondate di calore per tutta la giornata di oggi in Sicilia. Il livello è il giallo, “preallerta”. Nelle province di Catania, Palermo, Agrigento, Caltanissetta ed Enna il rischio incendi è “medio”, “basso” nelle restanti province.