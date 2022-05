Catania, tre nuovi ingressi in Giunta: duro attacco di Sinistra Italiana

Giolì Vindigni e Pierpaolo Montalto: "Scelte legate agli interessi di Pogliese"

1' DI LETTURA

CATANIA – Sinistra Italiana interviene sulle nuove tre assessore del Comune di Catania. “Il Sindaco “facente funzioni”, di un’amministrazione da tempo giunta al capolinea, incapace di gestire una città che in questi anni sta vivendo gli anni più bui della sua storia, decide la nomina di tre nuove assessore. Le nomine – scrivono Giolì Vindigni, segretario cittadino e Pierpaolo Montalto, segretario provinciale di SI – giungono in piena bagarre elettorale per le amministrative (il 12 giugno si vota in importanti comuni della città metropolitana) e per le regionali (si vota a ottobre) e, a qualche mese dalla scadenza del mandato elettorale, per l’amministrazione “ex Pogliese””.

“Adriana Patella, Cinzia Torrisi e Viviana Lombardo si occuperanno di servizi sociali, pubblica istruzione e attività produttive; Deleghe importanti per tre personalità con nessuna esperienza politica/amministrativa e che non avranno il tempo per acquisirla. È chiaro che ci troviamo, nuovamente, di fronte – concludono Vindigni e Montalto – a scelte legate esclusivamente agli interessi elettorali dell’ex Sindaco Pogliese, del suo partito e della sua maggioranza. I catanesi sono stanchi di questa infinita “serie”, che, ogni giorno, assume sempre più i toni di una tragedia. Catania ha bisogno e merita una classe politica migliore!”