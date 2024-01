Grella: “Il mercato non è finito, Torre del Grifo? Valutiamo tutto”

Le parole del Vice presidente rossoazzurro

CATANIA – Parola d’ordine: continuità. Quella di risultati al cospetto di un 2024 che si spera possa svoltare rispetto al finire dell’anno passato. Sabato pomeriggio si affronta in esterna il Picerno e la squadra oggi riprende a lavorare dopo la bella e convincente vittoria sul Brindisi che ha cancellato gli spettri di Crotone.

Ma a tenere banco c’è anche il mercato di riparazione di gennaio. Nel caso dei rossoazurri, un vero e proprio mercato di rivoluzione destinato a trovare altri scossoni: tanto in entrata, quanto in uscita.

“Il nostro obiettivo è quello di giocare una partita alla volta – spiega il Vice presidente, Vincenzo Grella -, cercando di dare un pò di continuità alle prestazioni. Lo state vedendo: stiamo facendo degli accorgimenti alla rosa. Ed il lavoro non è ancora finito. Cercheremo di mettere dentro qualche altro elemento in più”.

E, poi, c’è il capitolo legato al Centro sportivo. Su Torre del Grifo, dopo la prima asta andata deserta, ecco riaccendersi nuovamente i riflettori: “Torre del Grifo? Siamo attenti – conclude Grella -. Vogliamo capire meglio la situazione. Il presidente Pelligra arriva a fine mese e faremo un ragionamento su come approcciare la situazione”.