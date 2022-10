Grifo Holding si espande in Sicilia con un nuovo ufficio a Catania

Antonio Fazio Area Manager - Bernardo Franchi Amministratore Unico Grifo Holding - Giuseppe Giunta Area Manager

Il Gruppo di consulenza patrimoniale e assicurativa milanese apre un nuovo polo strategico per rispondere alle crescenti esigenze locali e di business

Grifo Holding, Gruppo di consulenza patrimoniale e assicurativa, continua a crescere sul territorio rafforzandosi in Sicilia con un nuovo polo di Business Advisor che opereranno all’interno delle tre Società assicurative del Gruppo con specializzazioni diverse: Asfalia, Asfalia Prime Broker e Argenta.

Il taglio del nastro si è tenuto questa mattina a Catania, in Via Etnea 205, nel cuore della città, in cui la Holding approda espandendo la sua presenza nella regione.

Il nuovo ufficio, coordinato dagli Area Manager Antonio Fazio e Giuseppe Giunta, consulenti assicurativi affermati sul territorio, sarà la sede di oltre venti professionisti.

I Business Advisor opereranno attraverso un modello unico trasversale ad architettura aperta, assistendo i propri clienti in tutte le sfere della loro vita attraverso un’analisi dei bisogni e una consulenza professionale integrata, con soluzioni assicurative in tutti i rami (vita tradizionale, private insurance, danni, previdenza, gestione del risparmio e degli investimenti, Welfare e Corporate), grazie alla sinergia tra le diverse specializzazioni delle società del Gruppo.

“La nuova apertura – commenta Bernardo Franchi, Amministratore Unico di Grifo Holding – sarà un luogo operativo di rappresentanza per soddisfare al meglio le richieste del mercato con l’obiettivo da parte della Holding di rafforzare la vicinanza e il supporto alla clientela privata e istituzionale locale e continuare il percorso di selezione di nuovi consulenti assicurativi e finanziari, confermando un modello di business innovativo basato anche su un approccio tecnologico all’avanguardia”.

“Siamo molto contenti – commentano gli Area Manager – di avere contribuito e contribuire allo sviluppo della nostra Azienda. L’obiettivo è quello di crescere in Sicilia attraverso il continuo confronto con i colleghi di altre realtà che decidono di condividere con noi i valori della nostra professione.

Nei prossimi mesi Grifo Holding ha in programma l’apertura di altri nuovi uffici sul territorio nazionale in funzione della politica di reclutamento in corso”.

Grifo Holding nasce nel 2019 come primo hub di servizi e idee innovative del settore assicurativo e finanziario italiano. La Holding riunisce le partecipazioni di sette società sinergiche e complementari di comprovata esperienza, Asfalia, Asfalia Prime Broker, Argenta, Quadratum, GrifoTech, GrifoHealth e InMotum, raggruppando le attività in due macroaree di business, una dedicata al canale diretto e una al canale istituzionale (banche, compagnie, intermediari). Le sette società della Holding sono trasversalmente al servizio e supporto delle due business Unit e sono strutturate per servire e gestire i servizi e le attività del Gruppo. La Grifo Holding garantisce un servizio a 360°, personalizzato, efficace ed efficiente attraverso un unico punto di riferimento sempre in linea con gli sviluppi del mercato e dei bisogni della sua clientela. Specializzata nel fornire soluzioni assicurative e finanziarie personalizzate, la Holding accompagna risparmiatori e investitori, privati e istituzionali, nella pianificazione consapevole del loro patrimonio.