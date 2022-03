Catania, i giocatori tramite l’AIC: “Non ci pagano gli stipendi”

"Molti di noi, con famiglie a carico e lontani da casa, hanno dovuto fare l'impossibile per superare gravi difficoltà economiche"

CATANIA – Nonostante le fidejussioni versate all’iscrizione al campionato di calcio di Serie C a garanzia dei loro stipendi i giocatori del Catania non hanno ricevuto gli stipendi di novembre e dicembre 2021. Gli stessi calciatori, quindi, hanno provato a far sentire la loro voce tramite l’Associazione italiana calciatori (Aic) che sul proprio sito pubblica una lettera. Il club etneo, dichiarato fallito lo scorso dicembre, è in attesa del tribunale che sta effettuando le valutazioni su l’unica offerta presentata per l’acquisto del ramo calcistico da parte di Benedetto Mancini.

LA NOTA

“Abbiamo atteso sino a oggi per prendere pubblicamente posizione sulla nostra situazione – si legge nella lettera dei calciatori del Catania sul sito dell’Aic – abbiamo dato il massimo sul campo mostrando la nostra professionalità ed estraniandoci dalle quotidiane preoccupazioni. Molti di noi, con famiglie a carico e lontani da casa, hanno dovuto fare l’impossibile per superare gravi difficoltà economiche. In tutta questa situazione abbiamo più volte chiesto chiarimenti alla Curatela Fallimentare, che non ha mai risposto alle nostre richieste”.

LE DIFFICOLTÀ

“In particolare – prosegue la nota – abbiamo richiesto che ci venisse spiegato perché, pur in presenza di importanti fideiussioni a garanzia dei nostri stipendi (prestate dalla Società all’atto dell’iscrizione al campionato), le stesse non siano state utilizzate per pagarci le retribuzioni arretrate di novembre e dicembre. Oggi ci troviamo di fronte a una situazione economica complessa visto che, rispetto ai nostri colleghi delle altre società, ci è negata la possibilità anche solo di agire giudizialmente per il recupero delle retribuzioni arretrate, in virtù del fallimento della società”.

IN ATTESA DI RISPOSTE

“A questo punto, stante l’assenza di risposte – concludono i calcatori del Catania – siamo a richiedere pubblicamente un formale incontro con la curatela del fallimento per comprendere quali saranno gli sviluppi futuri e cosa dobbiamo attenderci dalla prospettata vendita del ramo sportivo del Calcio Catania”.