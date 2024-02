Catania, il centro ‘Le ciminiere’ sarà illuminato durante le ricorrenze

"Il linguaggio simbolico per diffondere l'educazione civica"

CATANIA – Nel centro ‘Le ciminiere’ di Catania è stato completato il nuovo impianto di illuminazione dei padiglioni con i colori simbolo delle varie Giornate nazionali o internazionali che si susseguono durante l’anno. “La nuova illuminazione delle Ciminiere, voluta dalla Città metropolitana di Catania usa il linguaggio simbolico spaziale per diffondere l’educazione civica e per far riflettere sui grandi temi di oggi – ha detto il sindaco metropolitano Enrico Trantino commentando l’allestimento eseguito con la supervisione dall’architetto Salvino Maltese – ed ha anche sottolineato l’importanza del ricordo per la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole.