Catania, il circolo “De Felice Giuffrida” convoca l’assemblea popolare

L'appuntamento.

1' DI LETTURA

Catania. Domenica 4 dicembre 2022 alle ore 10 presso il salone della Chiesa San Domenico di Catania, sita nella omonima piazza, il “Circolo Catanese De Felice” invita tutta la cittadinanza a partecipare alla 1^ Assemblea Popolare organizzata dall’associazione, la quale, in questa occasione, esporrà la propria visione per il futuro di Catania.

Scrive Alessandro Lipera: “Ci sembra doveroso invitare tutti i catanesi di buona volontà a partecipare a questo momento di confronto, poiché se davvero vogliamo avere una qualità della vita migliore, siamo chiamati a dover creare tutte le condizioni affinché il posto dove viviamo e lavoriamo, Catania, diventi un posto più bello (non solo migliore!), per questo motivo abbiamo fondato questo circolo: affinché l’esempio di un uomo valoroso come De Felice venga non solo ricordato, ma onorato e celebrato ogni giorno. Infatti in un momento così critico per la nostra comunità, tornare a desiderare di occuparci della cosa pubblica, con una nuova e rinnovata voglia, deve essere un fatto concreto”.