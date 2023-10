Catania, il confronto tra Enrico Trantino e i sindacati

La nota congiunta di Cgil, Cisl, Uil e Ugl

1' DI LETTURA

CATANIA – Progetti del Pnrr, viabilità, legalità, decoro, infrastrutture e zona industriale sono stati gli argomenti al centro di un incontro tra le segreterie provinciali di Cgil, Cisl, uil e Ugl con il sindaco Enrico Trantino sul percorso di progettualità partecipata, di sviluppo e di crescita che sta affrontando la città di Catania. Lo rendono noto con un comunicato congiunto i quattro sindacati.

“Al sindaco Trantino – affermano i segretari generali provinciali Carmelo De Caudo (Cgil), Maurizio Attanasio (Cisl), Enza Meli (Uil) e Giovanni Musumeci (Ugl) – abbiamo chiesto aggiornamenti e un incontro mirato di confronto sul destino dei progetti una volta inserito nel Pnrr e che l’amministrazione intenderebbe invece trasferire ai Piani Urbani Integrati per non perdere comunque i finanziamenti”.

“Accanto a tale questione – aggiungiamo – rileviamo che per i tanti lavori pubblici in programmazione, per i quali sono risorse previste per quasi 2 miliardi di euro, si rende opportuno redigere un apposito protocollo di legalità che vada oltre quello contemplato dalle regole sugli appalti. Un protocollo, cioè, in cui si prescrive di mantenere e applicare i corrispondenti contratti collettivi nazionali di riferimento per tutti i settori lavorativi coinvolti nei progetti e non solo riferiti a quello dell’edilizia”.

“Sulla questione della mobilità sostenibile e per trovare delle soluzioni che possano aiutare a far defluire meglio il traffico veicolare che assedia la città quotidianamente – continuano i segretari – abbiamo chiesto al sindaco un piano viario integrato a un piano parcheggi e a un nuovo piano delle strisce blu, ma anche a un più attento sistema di concessione dei ‘dehors’, che oggi lavora diversi spazi pubblici e che in alcune zone rischiano di incidere negativamente anche sul transito di eventuali mezzi di soccorso”.