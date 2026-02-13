Catania, il convegno: “La centralità delle periferie”

CATANIA – Si terrà domani, 14 febbraio, alle 09:30 presso il Seminario Interdiocesano Regina Apostolorum in via Louise Braille 26, il convegno dal titolo “La centralità delle periferie”.
All’incontro interverranno importanti relatori del territorio: il presidente dell’Associazione Attivismo Civico Franco D’Amore, la responsabile dell’Aps Le Ali di Ele Caterina Tripi, il già presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Catania Luigi Bosco, il cassazionista Mario Brancato, il referente di Comitati di Quartiere Ivan Vanin, il consulente legislativo Emanuele Pezzino e il sociologo e già deputato regionale Marco Forzese.
Il convegno si propone di approfondire il ruolo e le esigenze delle periferie urbane, promuovendo confronto e proposte operative per il territorio.