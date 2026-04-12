 Palazzo della Cultura di Catania: il libro che racconta Ramelli
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Catania, il libro su Sergio Ramelli al Palazzo della Cultura

ramelli
L'incontro è promosso da Azione Studentesca con istituzioni e autori
LA PRESENTAZIONE
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1 min di lettura

CATANIA – Si terrà lunedì 13 aprile alle 16:30, al Palazzo della Cultura di Catania, la presentazione del volume “Sergio Ramelli. Una storia che fa ancora paura”, iniziativa organizzata da Azione Studentesca Catania.

L’evento prevede i saluti istituzionali del sindaco Enrico Trantino e del senatore Salvo Pogliese, seguiti dagli interventi di esponenti politici e rappresentanti di movimenti giovanili. Il dibattito sarà moderato da Giuseppe Calcagno.

Tra i relatori annunciati Paola Frassinetti, sottosegretario all’Istruzione e al Merito, e Guido Giraudo, autore del libro. Le conclusioni saranno affidate al presidente nazionale di Azione Studentesca, Riccardo Ponzio.

Il volume ripercorre la vicenda di Sergio Ramelli, inserendola nel contesto degli anni di piombo e proponendo una riflessione sul tema della violenza politica e della memoria.

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