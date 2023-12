Catania, il prefetto riceve l’ambasciatore olandese

Hanno discusso di immigrazione e transizione energetica

CATANIA – Nella mattinata odierna, il prefetto di Catania, dr.ssa Maria Carmela Librizzi ha ricevuto, presso il Palazzo del Governo, l’Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi Willem Alexander van Ee, accompagnato dal Console onorario olandese a Catania, dr.ssa Daniela Baglieri.

Durante il cordiale incontro, nel corso del quale l’Ambasciatore ha sottolineato come sia particolarmente proficua la collaborazione fra Italia e Olanda in diversi settori, sono state affrontate tematiche di interesse comune, quali l’immigrazione, la transizione energetica e la lotta alla criminalità organizzata, in relazione alla quale lo stesso diplomatico ha rimarcato come l’Italia rappresenti l’esempio più virtuoso.

L’Ambasciatore ha, altresì, evidenziato l’importanza e l’attrattività del territorio etneo per i Paesi Bassi, attesa la presenza di alcune imprese olandesi, attive proprio del settore energetico, in provincia di Catania.

A conclusione dell’incontro, l’Ambasciatore van Ee – per la prima volta in visita a Catania – ha ringraziato il Prefetto Librizzi per l’accoglienza ricevuta, manifestando grande interesse e ammirazione per lo straordinario patrimonio artistico e culturale della città.