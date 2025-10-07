Catania, immobili e tributi: “Chiarezza su quelli di proprietà del Comune”

Le parole di Andrea Cardello, presidente della Commissione al Patrimonio

CATANIA – “Stiamo lavorando per capire la reale situazione del patrimonio del comune di Catania con sopralluoghi e sedute itineranti in loco. Stiamo cercando di ottenere un quadro generale chiedendo all’Ufficio Patrimonio un elenco specifico di tutti gli immobili, di proprietà del comune di Catania, attualmente locati per verificarne la regolarità dei pagamenti e dei relativi tributi. A questo proposito domani mattina è convocato un incontro con l’architetto Galeazzi per avere delucidazioni in merito”.

Le parole sono del presidente della Commissione al Patrimonio e consigliere comunale del gruppo Lega Andrea Cardello. “Dopo il caso di via Crociferi c’è assoluta necessità di fare chiarezza in merito agli affitti e tributi dei vari immobili locati di proprietà comunale. Con tutti i componenti della commissione stiamo moltiplicando gli sforzi necessari per fare luce e chiarezza su quelle risorse che vanno messe al servizio della città. Vogliamo creare un percorso virtuoso che punti ad ottimizzare il patrimonio di Palazzo degli Elefanti”.