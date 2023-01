Incendio in abitazione, evacuate nove persone

Sul posto pompieri e ambulanze.

CATANIA – I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi per un incendio che si è sviluppato al secondo piano di una palazzina a sette elevazioni in via Sardegna, 103 a Catania.

Sul posto, una squadra inviata dalla Sede Centrale del Comando Provinciale insieme a un’autobotte, un’autoscala un mezzo logistico ed il funzionario di servizio.

I Vigili del Fuoco, al loro arrivo, hanno trovato le scale dell’edificio già completamente invase dal fumo, hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio, alla messa in sicurezza dell’abitazione, e all’evacuazione di nove persone dalle loro abitazioni, compresi due disabili, di cui uno su sedia a rotelle.

Le persone evacuate precauzionalmente sono state consegnate alle cure dei sanitari del Servizio 118 presente sul posto con tre ambulanze.

L’appartamento interessato dall’incendio e quello soprastante sono da considerarsi inagibili fino a più accurate verifiche.

Le cause dell’incendio potrebbero essere accidentali e verosimilmente di natura elettrica.