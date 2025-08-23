 Catania, fiamme in appartamento: intossicato un 36enne
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Catania, fiamme in appartamento: intossicato un 36enne

Evacuato uno stabile in via Cilea
POMPIERI
di
1 min di lettura

CATANIA – Un uomo di 36 anni è rimasto intossicato a causa un incendio divampato stamani in un appartamento al secondo piano di uno stabile in via Cilea.

Sul posto sono intervenute le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Durante le fasi di spegnimento del rogo, a scopo precauzionale l’intero edificio è stato evacuato. L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Presenti sul posto anche i militari dell’arma dei Carabinieri.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI