Catania, incidente in Tangenziale: traffico bloccato

Coinvolti un tir e un'auto.

CATANIA – Torna ad essere un girone infernale la Tangenziale di Catania. Un incidente, che ha coinvolto un tir e un’utilitaria, è avvenuto nell’ultimo tratto dell’arteria viaria in direzione Messina prima del casello autostradale. Precisamente dopo la galleria e prima dello svincolo per Catania centro.Dalle prime informazioni non si hanno notizie di feriti.

Non sono chiare le dinamiche che hanno portato allo scontro tra i due mezzi (tra cui uno pesante), ma l’effetto nel traffico è stato fisiologico. Lunghe code si sono formate appena è avvenuto l’impatto. Sul posto sta operando la polizia stradale. Ma sarà necessario rimuovere il camion e l’auto prima di poter far tornare la viabilità alla normalità.