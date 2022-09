Incidente, tragedia a Librino: morti due giovani in moto

Lo scontro avvenuto questa notte. Catania piange Fabrizio e Carmelo.

CATANIA – Fabrizio Storniolo e Carmelo (detto Meluccio) Rapicavoli sono le ultime due vittime della strada a Catania. Sono morti in un incidente in moto avvenuto questa notte, nel quartiere di Librino. I due, 29 e 20 anni, viaggiavano in sella ad una moto di grossa cilindrata sul viale Nitta. Ancora non è chiara la dinamica. Sulla ricostruzione sta lavorando la Polizia locale di Catania che per “motivi investigativi” non ha fornito dettagli.

Il cordoglio sui social

Amante della moto Fabrizio. Una passione che coltiva da quando è bimbo. Nei tanti messaggi di cordoglio si ricordano “le impennate” e gli “scooter truccati”. Gli amici e i familiari sono increduli da quanto è accaduto. “La vita è ingiusta”. “Proteggici da lassù”. “Buon viaggio Fabrizio”. Sono alcuni dei messaggi che inondando i social. E lo stesso avviene per Carmelo Rapicavoli, chiamato da tutti “Meluccio”. La faccia buona e pulita nelle foto che scorrono nel web. Al viale Nitta ha smesso di battere il cuore di un giovane con tanti sogni da realizzare. Due vite spezzate. L’ennesima in questo anno in cui le strade catanese sono state bagnate da troppo sangue.