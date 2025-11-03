Catania, l’incidente e la morte di Paolo Riolo

Lo schianto e le indagini della municipale

CATANIA – Un incidente in sella ad una moto avvenuto nella notte del 31 ottobre. La corsa disperata in ospedale e l’intervento chirurgico. Ma tutto è stato, purtroppo, vano. Il 40enne Paolo Riolo è morto alle prime ore della mattina dell’1 novembre.

Incidente e morte di Paolo

Una tragedia finita involontariamente sottotraccia. Ripresa nelle scorse ore dalla testimonianza della zia dello sfortunato 40enne che al collega Sandro Gaglio, ha recapitato le coordinate di un dolore impossibile da arginare.

Paolo Riolo, che faceva il barman, rientrava da Aci Trezza: poi, all’improvviso, lungo il viale Ulisse lo schianto su un cartello pubblicitario che si trovava nell’aiuola dello spartitraffico. Un medico che gli presta il primo soccorso. Poi il trasferimento in ospedale fino alla notizia che cancella ogni speranza.

Sulla dinamica dell’incidente indagano gli agenti della polizia municipale di Catania.