Catania, incidente nella notte: due vittime in Via Etnea

Un bilancio pesantissimo per una dinamica in fase di ricostruzione.

CATANIA. E’ un bilancio pesantissimo quello dell’incidente stradale avvenuto la notte scorsa in via Etnea. Due vittime della strada per via di uno scontro violento tra una motocicletta ed una Opel Corsa che stava imboccando via Istituto Sacro Cuore.

La tragedia si sarebbe consumata attorno alle 2 di notte: sul posto sono giunti i soccorritori del 118 e della Polizia ma per i due non c’è stato nulla da fare. Lievemente feriti ed in forte stato di shock, invece, l’uomo e la donna che occupano la vettura.