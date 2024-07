È accaduto questa mattina

CATANIA – Il conducente alla guida della propria vettura perde il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro lo spartitraffico. Per fortuna non ha riportato ferite gravi. Per contro, lungo la Tangenziale di Catania si registrano, al momento, file chilometriche in direzione Siracusa.

Sul posto, oltre ai soccorritori anche il personale dell’Anas.