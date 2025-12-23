Catania, insegue e minaccia la ex e aggredisce poliziotto: arrestato

Lui non accettava la fine della relazione

CATANIA – Gli agenti della Questura di Catania hanno arrestato un 45enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: l’uomo è accusato di avere aggredito un agente di polizia che era intervenuto dopo la richiesta di aiuto lanciato dalla sua ex che, su una bici, seguiva e minacciava in strada.

Secondo la donna, il 45enne non avrebbe accettato la fine della loro relazione, durata circa sei anni, e, per questo motivo, avrebbe cominciato ad assumere condotte sempre più morbose e ossessive nei suoi confronti al punto da farsi trovare, più volte, sotto la sua abitazione, appostandosi negli orari di uscita e rientro dal lavoro, procurandole uno stadio di ansia e di angoscia.

La Procura di Catania ha disposto il trattenimento del 45enne nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicato per direttissima.