Catania, intimidazione nella sede Dc di Cuffaro con richiamo a Moro

Una scritta che rievoca una delle pagine oscure della storia repubblicana

CATANIA – Il riferimento sembra essere al ritrovamento del corpo del presidente della Democrazia cristiana, Aldo Moro. “Tutti nella Renault” è appunto la scritta rinvenuta nella serata di ieri sulla saracinesca della sezione catanese della Dc di Salvatore Cuffaro, nella centralissima piazza Teatro Massimo. Una frase che rievoca una delle pagine più buie della storia della Repubblica, quando, in via Caetani a Roma, le Brigate rosse fecero rinvenire la salma dello statista pugliese nel cofano, appunto, di una Renault 4 rossa dopo 55 giorni dalla strage di via Fani.

Il partito armato

La sede Dc di piazza Teatro Massimo (Catania)

Era il 9 maggio 1978 e si concludeva con una esecuzione la mai avviata trattativa per la liberazione dell’esponente Dc dalle mani degli esponenti del partito armato. “Rattrista davvero tanto – commenta Piero Lipera via social – pensare che a oggi sia ancora possibile un pensiero simile. Un motivo in più per diffondere la cultura del confronto anziché dello scontro”. E aggiunge: “Non trovo le parole per commentare un atto del genere. Un atto intimidatorio che qualifica meglio il suo autore che il destinatario. E non solo in politica. Andiamo avanti”.

La solidarietà e il congresso

A diffondere le foto del gesto che ha messo in allarme i centristi etnei, c’è anche l’ex consigliere provinciale Carmelo Sgroi. Un atto di solidarietà che si accompagna alla decisione dei dirigenti locali della Dc di presentare denuncia alle autorità competenti. Venerdì prossimo, intanto, la neonata Democrazia cristiana terrà il primo congresso provinciale. Un’assise che dovrà esorcizzare, evidentemente, quanto accaduto.