Catania, isole ecologiche: dati confortanti sul fronte differenziata

Tutti i dati dei Centri comunali di raccolta

CATANIA – L’Amministrazione Comunale di Catania ha reso noti i dati consolidati relativi ai conferimenti di rifiuti effettuati presso le cinque principali Isole Ecologiche (CCR) della città, nel periodo compreso tra agosto 2024 e febbraio 2025. I risultati sottolineano il crescente impegno dei cittadini e del sistema di funzionamento della raccolta operata dai gestori dei tre lotti, nel promuovere una gestione virtuosa dei rifiuti. Questi i dettagli per ogni Centro Comunale di raccolta.

CCR Viale Tirreno

Periodo: Gennaio-Febbraio 2025

Conferimenti effettuati: 3.456

Rifiuti raccolti: 273,76 tonnellate

CCR Librino

Periodo: Agosto 2024-Febbraio 2025

Conferimenti effettuati: 8.886

Rifiuti raccolti: 1.115,11 tonnellate

CCR Via Cairoli

Periodo: Gennaio-Febbraio 2025

Conferimenti effettuati: 2.193

Rifiuti raccolti: 340,85 tonnellate

CCR Borgo-Sanzio

Periodo: Gennaio-Febbraio 2025

Conferimenti effettuati: 992

Rifiuti raccolti: 132,08 tonnellate

CCR Picanello

Periodo: Gennaio-Febbraio 2025

Conferimenti effettuati: 1.670

Rifiuti raccolti: 179,71 tonnellate

Complessivamente ci sono stati 17.197 conferimenti di rifiuti dei cittadini, per un totale di oltre duemila (2041) tonnellate di rifiuti separati raccolti nei cinque siti comunali aperti a Catania.

Pesce: “È un primo traguardo”

“I dati – ha commentato l’assessore all’ecologia Massimo Pesce- rappresentano un primo traguardo significativo. Con oltre 2.040 tonnellate di rifiuti gestiti correttamente attraverso le nostre isole ecologiche, dimostriamo che la città sta abbracciando con responsabilità i principi dell’economia circolare.

Il Centro Comunale di Raccolta di Librino, con oltre 1.115 tonnellate, è un esempio concreto di come la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa produrre risultati tangibili. Questi numeri -ha proseguito l’assessore Pesce- non sono solo statistiche, ma il frutto di campagne di sensibilizzazione, dell’ampliamento dei servizi e di un lavoro quotidiano per rendere la raccolta differenziata più accessibile ma è la partecipazione attiva dei catanesi a fare la differenza.

Nei prossimi mesi, installeremo nuovi punti di conferimento e avvieremo progetti per il riutilizzo dei materiali riciclati in ambito urbano. L’obiettivo -ha concluso l’assessore all’ecologia della Giunta Trantino- è ridurre ancora sensibilmente i rifiuti indifferenziati che costano tanto in termini economici e di danno ambientale.

Ringrazio tutti i cittadini che contribuiscono a migliorare i livelli di differenziata e invito ancora una volta chi ancora non utilizza regolarmente le isole ecologiche a unirsi a noi: ogni gesto conta per preservare l’ambiente, per il presente e per le generazioni future e per poter godere anche di sgravi sulla Tari”.