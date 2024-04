Catania, la Coppa è tua! Costantino all’ultimo istante: 4-2

La cronaca minuto per minuto

CATANIA – Al Catania, la Coppa Italia di Serie C! Ecco tutta la cronaca:

Secondo Tempo Supplementare

1′. Entra Kontek che prende il posto di Monaco.

3′. C’è spazio anche per Chiarella che prende il posto di capitan Castellini.

4′. Tra le fila del Padova, Zamparo per Capelli.

7′. Catania vicino al gol: da calcio d’angolo, Chiarella non arriva ad incornare per questione di millimetri.

12′. Clamorosa doppia occasione da gol per il Catania che non riesce a trovare la zampata vincente sottoposta.

14′. GOL. Costantino incorna un pallone che chiedeva solo si essere spinto in rete: è 4-2!

Al termine di 3 minuti di recupero, arriva il triplice fischio finale.

Il Catania vince la Coppa Italia di Serie C: 4-2.

Primo Tempo supplementare

1′. Si riparte ancora. Squadre in perfetta parità: 3-3. Ospiti in dieci uomini.

3′. Catania riversato in avanti,furigioco fischiato a Chiricò.

5′. Occasione Catania: Cross di Celli e Costantino si vede ribattere un pallone calciato a colpo sicuro.

6′. Castellini dalla distanza: pallone che termina alto.

10′. Cross di Celli e testa di Rapisarda ma la sfera si perde fuori dallo specchio della porta.

15′. Finisce qui il primo tempo supplementare.

Secondo Tempo

45′. Si riparte. Non ci sono sostituzioni.

52′. Il Padova prova a rendersi pericoloso: pallone spedito in area e gran mischia con il direttore di gara che fischia un calcio di punizione a favore dei padroni di casa.

53′. Cicerelli tenta un cross che si trasforma in un tiro verso la porta: comoda parata di Zanellati.

57′. Cross dalla sinistra di Valente, testa di Bortolussi e pallone che esce di poco a lato.

58′. Pasticcio di Castellini che controlla con un braccio un pallone a ridosso dell’area di rigore: cartellino giallo e calcio di punizione. Dalla battuta, calcio d’angolo per i veneti che si conclude con un nulla di fatto.

64′ Tra le fila del Padova escono Valente e Belli, entrano Palombi e Faedo.

65′. Zeoli toglie Peralta, ed inserisce Chiricò.

71′. Proteste ospiti per un presunto tocco di mani in area etnea: episodio poco chiaro e direttore di gara che ha lasciato proseguire.

74′. GOL. Calcio d’angolo letteramente regalato dai rossoazzurri: dagli sviluppi incorna Perrotta che fa 2-2.

76′. Intervento del Var: brutta entrata di Delli Carri su Cianci, è rosso diretto.

79′. Girandola di cambi. Costantino al posto di Cianci; Rapisarda al posto di Bouah; Fusi al posto di Vadrezza e Liguori con Crescenzi.

82′. Dentro Marsura per Cicerelli.

83′. Giallo per Fusi (fallo su Marsura).

86′. Ammonito Monaco.

87′. Esce Bortolussi entra Pavelli.

89′. GOL. Da calcio d’angolo di Chiricò, Marsura trova la zampata vincente! È 3-2!

90′. 4 minuti di recupero

90’+4′. Si va ai supplementari.

Primo Tempo

1′. Partiti: si gioca Catania-Padova.

2′. Subito forcing degli ospiti: Albertoni agguanta un pallone vagante in area di rigore.

3′. GOL. Azione insistita del Padova che si conclude con una conclusione ravvicinata di Bortolussi: ospiti in vantaggio 0-1.

5′. Reazione degli uomini di Zeoli: il pallone danza quasi a ridosso della linea di porta veneta, spazza via Belli.

8′. Contropiede ospite fermato sulla trequarti campo da Quaini.

10′. Ammonito Belli per fallo su Cicerelli.

17. Liguori prova a colpire dal vertice sinistro dell’area di rigore: pallone ribattuto dalle maglie rossoazzurre.

22′. Messo giù Di Carmine al limite dell’area di rigore padovana: è calcio di punizione dal limite. Posizione invitante.

24′. Batte Cicerelli, pallone te tocca il braccio del difensore avversario Perrotta. È rigore!

26′. Dal dischetto Di Carmine non fallisce: palla da una parte, portiere dall’altra.

36′. Giallo al minuto 36: annullata una rete al Padova con il direttore di gara che non convalida per un evidente fallo di Villa su Bouah. L’arbitro prima lascia giocare e poi torna sui suoi passi. Proteste degli ospiti.

37′. Ammonito Crisetig per una brutta entrata a centrocampo.

40′. Giallo per Celli: suo il fallo su Liguori.

44′. GOL. Zammarini per Cicerelli che si incunea in area e fulmina Zanellati. È 2-1.

45′. 1 minuto di recupero.

45’+1′. Si va al riposo sul 2-1 per i rossoazzurri: perfetta parità tra andata e ritorno.

Le formazioni

CATANIA (3-5-2): Albertoni; Castellini (K), Monaco, Celli; Bouah, Peralta, Quaini, Zammarini, Cicerelli; Cianci, Di Carmine. Allenatore: Zeoli.

A disposizione: Furlan, Donato; Curado, Kontek; Rapisarda, Chiarella, Ndoj, Haveri, Marsura; Costantino, 32 Chiricó.

PADOVA (4-2-3-1): Zanellati; Belli, Perrotta, Delli Carri, Villa; Crisetig, Radrezza; Liguori, Varas, Valente; Bortolussi. All. Torrente

Tutto pronto allo stadio Angelo Massimino. Catania e Padova si affrontano nel ritorno della semifinale di Coppa Italia: all’andata i veneti si imposero per 2-1. Non vale la regola dei gol in trasferta per cui, è la somma dei gol che porterà al risultato finale.

Si gioca a porte chiuse per via delle intemperanze dei supporters etnei nella partita d’andata allo stadio Euganeo.

Presenti circa 1500 ragazzi delle scuole calcio.