Catania, la proposta M5s: “Sequestro auto a chi abbandona i rifiuti”

L'iniziativa di Bonaccorsi e Ciancio

CATANIA – Un ordine del giorno che prevede il “sequestro cautelativo” del mezzo di chi è sorpreso ad abbandonare rifiuti ai bordi delle strade è stato depositato dai consiglieri del M5S Graziano Bonaccorsi e Gianina Ciancio in consiglio comunale in occasione della seduta straordinaria sulla sicurezza che si è svolta oggi a Catania.

“Una misura importante ed efficace – dicono Bonaccorsi e Ciancio – considerando che nelle prossime settimane verranno installate diverse telecamere di sorveglianza contro le microdiscariche, crediamo sia il momento giusto per intervenire con forza. Ci auguriamo che alla prima occasione utile l’intero consiglio comunale e la giunta condividano la nostra proposta e la votino favorevolmente. Se le sanzioni pecuniarie non bastano a fare da deterrente per chi deturpa il nostro territorio, si usi il pugno duro e si inaspriscano le pene. Non è più tempo di fare spallucce e rassegnarsi all’ arroganza degli incivili”.