Catania, la settantenne che spacciava cocaina: arrestata

Trovate nella sua abitazione settecento dosi di polvere bianca.

CATANIA – I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante, hanno arrestato in flagranza una 72enne catanese indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna, del quartiere di San Cristoforo, deteneva nella propria abitazione circa 700 dosi di cocaina, già tagliata. Nascondeva la droga in un ripostiglio. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per la donna l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.