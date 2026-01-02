Evade dai domiciliari per rubare in un b&b: arrestato ladro seriale

La polizia lo coglie in flagranza

CATANIA – Un ladro seriale di B&b è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia a Catania: è un 35enne che, evaso dai domiciliari è stato bloccato da agenti delle Volanti della Questura il giorno di Santo Stefano all’interno di una struttura ricettiva del capoluogo.

Gli investigatori hanno denunciato una donna, ritenuta una sua complice, che lo attendeva fuori. L’uomo era stato denunciato il giorno prima, per Natale, per essere evaso dai domiciliari e avere rubato in altri due B&b.

A identificarlo la polizia che lo aveva riconosciuto visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle strutture ricettive. L’uomo è stato condotto in carcere perché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per aver violato più volte gli arresti domiciliari.