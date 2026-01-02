 Catanania, evade dai domiciliari per rubare in un b&b: arrestato
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Evade dai domiciliari per rubare in un b&b: arrestato ladro seriale

La polizia lo coglie in flagranza
1 min di lettura

CATANIA – Un ladro seriale di B&b è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia a Catania: è un 35enne che, evaso dai domiciliari è stato bloccato da agenti delle Volanti della Questura il giorno di Santo Stefano all’interno di una struttura ricettiva del capoluogo.

Gli investigatori hanno denunciato una donna, ritenuta una sua complice, che lo attendeva fuori. L’uomo era stato denunciato il giorno prima, per Natale, per essere evaso dai domiciliari e avere rubato in altri due B&b.

A identificarlo la polizia che lo aveva riconosciuto visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle strutture ricettive. L’uomo è stato condotto in carcere perché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare per aver violato più volte gli arresti domiciliari. 

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI