Catania, l’aeroporto Vincenzo Bellini pronto a rinnovare l’identità visiva

La digital agency The Wave ha vinto la gara d'appalto

CATANIA – La digital agency The Wave ha vinto una gara d’appalto indetta da Sac, società aeroporto Catania Spa, per rinnovare l’identità visiva online e offline del committente, per lo sviluppo strategico e per il supporto redazionale.

Contenuti creativi

In particolare, l’agenzia sarà responsabile dell’analisi, dello studio e della declinazione dell’identità visiva dell’aeroporto di Catania, attraverso la creazione di contenuti creativi per le piattaforme social, nonché della gestione della comunicazione offline tramite la progettazione di materiale informativo, campagne di comunicazione e attività volte a potenziare la brand awareness.

L’obiettivo è quello di migliorare l’interazione e il consolidamento della comunità digitale, mirando a diventare sempre più punto di riferimento nel panorama aeroportuale europeo e mediterraneo non solo dal punto di vista operativo ma anche da quello comunicativo, garantendo ai passeggeri un servizio sempre più aggiornato e coinvolgente attraverso un modo di comunicare del tutto rinnovato.

Il valore simbolico

“Lavorare con l’aeroporto di Catania ha per noi un profondo significato simbolico, perché rappresenta un luogo carico di emozioni per il nostro territorio: la gioia di chi fa una vacanza, la speranza di chi parte per lavoro, l’amore di chi riabbraccia i propri cari”. In questo contesto il nostro design sposa la sensibilità di coloro che passano dall’aeroporto, diventandone cornice ed esaltandone le emozioni stesse”, dice Francesco Bonanno, co-fondatore & amministratore delegato di The Wave.