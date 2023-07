Catania, Laneri: “Marconi ottimo, l’abbiamo cercato l’anno scorso”

"Stiamo facendo valutazioni, dobbiamo prendere due difensori centrali”

1' DI LETTURA

CATANIA – Al termine della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del Catania Luca Tabbiani, il direttore sportivo degli etnei Antonello Laneri ha fatto un punto sul mercato con i giornalisti presenti parlando del difensore del Palermo Ivan Marconi:

“Valutazioni su Ivan Marconi del Palermo? Lo avevamo cercato l’anno scorso ma il Palermo non ce lo ha dato. Comunque è un ottimo giocatore. Noi dobbiamo prendere due difensori centrali. Vediamo, non abbiamo fretta anche perché i campionati dovrebbero slittare. Ci sono dei ruoli particolarmente importanti come il portiere, i difensori centrali e l’attaccante in cui sappiamo di non potere sbagliare. Servono valutazioni a lungo termine”.

Anche quest’anno sembrerebbe esserci stato un contatto tra l’entourage del difensore del Palermo e il Catania ma non ci sarebbe stato alcun dialogo tra le due società.