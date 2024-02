L’app per i bandi di finanza agevolata, Ursino: “Una grande risposta”

Lo strumento e un incontro pubblico molto partecipato

CATANIA – Successo di pubblico per l’evento “MyFunds App per conoscere i bandi di Finanza Agevolata”, organizzato da JO Consulting e Confcommercio Catania. A partecipare oltre 100 persone tra imprenditori, giornalisti e stakeholder.

Ursino e Agen

Hanno aperto le danze, alle ore 10.15, Giuseppe Ursino, CEO di JO Group, e Pietro Agen, presidente di Confcommercio Catania. A seguire Cinzia Randone, dell’antenna della Commissione Europea Europe Europe Direct Catania e-Medine, ha introdotto il tema delle Politiche di Coesione dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda i bandi di finanza agevolata attivi in Italia, molto gradito l’intervento di Martina Pinazzo che ha esposto quelli al momento più interessanti.

Il progetto Reference

Il core dell’evento è stata la presentazione della MyFunds App, sviluppata nell’ambito del progetto REFERENCE (ne ha parlato Giulia Corso) e mostrata a schermo da Angelo Gelardi. L’innovativa web app, accessibile sia da smartphone che da PC, permette di cercare in modo rapido, semplice e gratuito le opportunità di finanza agevolata disponibili in Italia e in altri tre Stati membri aderenti al consorzio: Lituania, Grecia e Romania.

Alice Sardo, a seguire, ha parlato di WINnovators (by VITECO) e Claudia Vittorio di SHE FOUNDER, entrambi progetti dedicati alle donne.

“Una grande risposta”

Silvia Carrara, direttrice di Confcommercio Catania, ha infine concluso i lavori.

“È stato un bellissimo incontro – spiega Giuseppe Ursino, CEO di JO Group – e anche la Confcommercio Catania è molto soddisfatta. Ciò che mi ha sorpreso è stata la risposta delle aziende: oltre ogni aspettativa”.